Никитин — о поражении ЦСКА со счётом 1:5: тут, как говорится, no comments

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин высказался о поражении от «Локомотива» со счётом 1:5.
— Комментарий излишен. Здесь, как говорится, no comments. Всё понятно. Понятно, что очень много работы предстоит. Здесь даже без иллюзий. Скажем так, это очень хороший ликбез. Готовимся.
– Как объясните, что сегодня ничего не получилось: это «Локомотив» предстал более сыгранной командой или же у вас настолько много недочётов, с которыми вам предстоит бороться?
– Тут вторая часть вашего вопроса. У нас очень много работы. Сегодняшняя игра как чистый лист бумаги. Расписали сами себе, что нужно делать. Нужно начинать с базовых вещей. Поэтому это конкретно наши проблемы. Здесь как бы можно много говорить, что было неправильно. Но вся игра строится из мелочей, которые мы сегодня не могли сделать. Кто-то не знает, как это делать, а кто-то ещё не понял, что нужно делать. Поэтому получается общекомандный хаос, — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
