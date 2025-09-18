Скидки
Главная Хоккей Новости

Никитин — о поражении ЦСКА со счётом 1:5: тут, как говорится, no comments

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин высказался о поражении от «Локомотива» со счётом 1:5.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 сентября 2025, четверг. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 5
Локомотив
Ярославль
0:1 Иванов – 06:18 (5x5)     1:1 Гурьянов (Абрамов, Спронг) – 12:57 (5x4)     1:2 Рафиков (Полунин, Алексеев) – 22:43 (5x5)     1:3 Сурин (Каюмов, Рафиков) – 33:18 (5x4)     1:4 Елесин (Гернат, Красковский) – 36:42 (5x5)     1:5 Каюмов (Шалунов, Берёзкин) – 46:03 (5x5)    

— Комментарий излишен. Здесь, как говорится, no comments. Всё понятно. Понятно, что очень много работы предстоит. Здесь даже без иллюзий. Скажем так, это очень хороший ликбез. Готовимся.

– Как объясните, что сегодня ничего не получилось: это «Локомотив» предстал более сыгранной командой или же у вас настолько много недочётов, с которыми вам предстоит бороться?
– Тут вторая часть вашего вопроса. У нас очень много работы. Сегодняшняя игра как чистый лист бумаги. Расписали сами себе, что нужно делать. Нужно начинать с базовых вещей. Поэтому это конкретно наши проблемы. Здесь как бы можно много говорить, что было неправильно. Но вся игра строится из мелочей, которые мы сегодня не могли сделать. Кто-то не знает, как это делать, а кто-то ещё не понял, что нужно делать. Поэтому получается общекомандный хаос, — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

