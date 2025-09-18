Никитин — о первой игре с «Локомотивом»: для меня это не принципиальный матч

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин рассказал о первом матче против «Локомотива» (1:5) — его бывшей команды.
– Мы все ждали матч ЦСКА и «Локомотива», потому что для вас это особенная встреча с командой, с которой вы долго работали и которую привели к чемпионству. Насколько сложно было отмести все эти мысли о принципиальном матче и перестроиться на рабочий лад?
– Во-первых, для меня это не принципиальный матч. Во-вторых, я в этой ситуации уже был, поэтому мне было проще. Ещё раз это просто встреча, которая показала, над чем нам нужно работать.
– Насколько вам важно и приятно, что болельщики «Локомотива» перед началом матча поприветствовали ваш тренерский штаб, показав, как они вам признательны?
– Это взаимно. Я признателен Ярославлю. Четыре года мы честно делали то, что могли. Поэтому это часть истории, которая у меня в сердце, — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 18 сентября 2025
-
22:46
-
22:44
-
22:42
-
22:39
-
22:36
-
22:33
-
22:31
-
22:12
-
21:52
-
21:48
-
21:24
-
21:09
-
20:50
-
20:34
-
20:21
-
20:18
-
20:12
-
20:00
-
19:45
-
19:27
-
19:10
-
18:52
-
18:31
-
18:06
-
17:46
-
17:30
-
17:09
-
16:50
-
16:34
-
16:17
-
16:00
-
15:50
-
15:40
-
15:25
-
15:05