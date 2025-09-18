Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Никитин — о первой игре с «Локомотивом»: для меня это не принципиальный матч

Никитин — о первой игре с «Локомотивом»: для меня это не принципиальный матч
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин рассказал о первом матче против «Локомотива» (1:5) — его бывшей команды.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 сентября 2025, четверг. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 5
Локомотив
Ярославль
0:1 Иванов – 06:18 (5x5)     1:1 Гурьянов (Абрамов, Спронг) – 12:57 (5x4)     1:2 Рафиков (Полунин, Алексеев) – 22:43 (5x5)     1:3 Сурин (Каюмов, Рафиков) – 33:18 (5x4)     1:4 Елесин (Гернат, Красковский) – 36:42 (5x5)     1:5 Каюмов (Шалунов, Берёзкин) – 46:03 (5x5)    

– Мы все ждали матч ЦСКА и «Локомотива», потому что для вас это особенная встреча с командой, с которой вы долго работали и которую привели к чемпионству. Насколько сложно было отмести все эти мысли о принципиальном матче и перестроиться на рабочий лад?
– Во-первых, для меня это не принципиальный матч. Во-вторых, я в этой ситуации уже был, поэтому мне было проще. Ещё раз это просто встреча, которая показала, над чем нам нужно работать.

– Насколько вам важно и приятно, что болельщики «Локомотива» перед началом матча поприветствовали ваш тренерский штаб, показав, как они вам признательны?
– Это взаимно. Я признателен Ярославлю. Четыре года мы честно делали то, что могли. Поэтому это часть истории, которая у меня в сердце, — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Материалы по теме
Никитин — о поражении ЦСКА со счётом 1:5: тут, как говорится, no comments
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android