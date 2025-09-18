Скидки
Главный тренер ЦСКА — о Бучельникове: эволюция — это такой процесс… Как ты его отменишь?

Главный тренер ЦСКА — о Бучельникове: эволюция — это такой процесс… Как ты его отменишь?
Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин после поражения от «Локомотива» (1:5) высказался об игре форварда армейского клуба Дмитрия Бучельникова.

– Что происходит с Бучельниковым, от которого многого ждали, но он словно потерялся?
– Здесь я не думаю, что он потерялся. Просто Димка – ярчайший пример хоккеиста, который хочет и может. У него всё для этого есть. Просто ему нужно время, чтобы понять, что в матчах с такими командами, как «Локомотив», нужно иметь хорошие привычки, которые нарабатываются не за один день. Я в него конкретно верю. У него всё впереди. И такие игры для него – хорошая пища не для размышления, а для анализа и понимания, куда нужно расти. Эволюция – это такой процесс… Как ты его отменишь? Ты его можешь ускорить или скорректировать, но она всё равно тебя настигнет. Поэтому мы идём по этой лестнице.

– Правильно ли мы понимаем, что Гамзин сыграет в следующем матче?
– Да мы сейчас не думали ещё про это. У нас будет пара дней, чтобы решить, — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

