Хартли: много было разговоров о произошедшем летом, но сейчас это уже другая история
Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли оценил победный матч с ЦСКА (5:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 сентября 2025, четверг. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 5
Локомотив
Ярославль
0:1 Иванов – 06:18 (5x5)     1:1 Гурьянов (Абрамов, Спронг) – 12:57 (5x4)     1:2 Рафиков (Полунин, Алексеев) – 22:43 (5x5)     1:3 Сурин (Каюмов, Рафиков) – 33:18 (5x4)     1:4 Елесин (Гернат, Красковский) – 36:42 (5x5)     1:5 Каюмов (Шалунов, Берёзкин) – 46:03 (5x5)    

— Это было как продолжение матча с «Ладой»: здорово играли и в большинстве, и в меньшинстве, в формате «пять на пять» хорошие голы забивали. Мы продолжаем добавлять, такая целостная победа от команды.

— Хотелось увидеть мощную борьбу, но показалось, что «Локомотив» уверенно победил. Это вы были так хороши, а ЦСКА не очень себя показал?
— Могу оценивать только действия своей команды. Горжусь, как наши хоккеисты боролись. Естественно, надо работать больше, многое улучшать. Но сегодня горд тем, как игроки относятся к делу. Много было разговоров о произошедшем летом, но сейчас это уже другая история, — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.

