Хартли: много было разговоров о произошедшем летом, но сейчас это уже другая история

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли оценил победный матч с ЦСКА (5:1).

— Это было как продолжение матча с «Ладой»: здорово играли и в большинстве, и в меньшинстве, в формате «пять на пять» хорошие голы забивали. Мы продолжаем добавлять, такая целостная победа от команды.

— Хотелось увидеть мощную борьбу, но показалось, что «Локомотив» уверенно победил. Это вы были так хороши, а ЦСКА не очень себя показал?

— Могу оценивать только действия своей команды. Горжусь, как наши хоккеисты боролись. Естественно, надо работать больше, многое улучшать. Но сегодня горд тем, как игроки относятся к делу. Много было разговоров о произошедшем летом, но сейчас это уже другая история, — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.