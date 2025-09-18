Главный тренер «Локомотива»: играем в агрессивный хоккей, а действия судей не обсуждаю

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли после победы над ЦСКА (5:1) рассказал о стиле игры ярославского клуба.

— Никулин и Лихачёв по медицинским причинам отсутствовали или это ротация?

— Это ротация. С возвращением [Артура] Каюмова и [Никиты] Кирьянова у нас есть больше хоккеистов. Каждый день оцениваем состояние игроков.

— Команда вышла сегодня на первое место по двухминутным удалениям. С чем это связываете?

— Мы играем в очень агрессивный хоккей, а действия судей не обсуждаю, — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.

В следующем матче ЦСКА сыграет с магнитогорским «Металлургом» 21 сентября. «Локомотив» сыграет с «Сочи» 22 сентября.