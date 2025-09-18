Скидки
Главная Хоккей Новости

Боб Хартли высказался о тренерском противостоянии с Игорем Никитиным

Боб Хартли высказался о тренерском противостоянии с Игорем Никитиным
Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли высказался о тренерском противостоянии с наставником ЦСКА Игорем Никитиным.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 сентября 2025, четверг. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 5
Локомотив
Ярославль
0:1 Иванов – 06:18 (5x5)     1:1 Гурьянов (Абрамов, Спронг) – 12:57 (5x4)     1:2 Рафиков (Полунин, Алексеев) – 22:43 (5x5)     1:3 Сурин (Каюмов, Рафиков) – 33:18 (5x4)     1:4 Елесин (Гернат, Красковский) – 36:42 (5x5)     1:5 Каюмов (Шалунов, Берёзкин) – 46:03 (5x5)    

— У вас в тренерском противостоянии с Игорем Никитиным было 18 матчей: 13 побед на счету Игоря Валерьевича, всего пять было у вас. Насколько вам приятно обыграть Игоря Никитина?
— Никогда не готовлюсь к играм против конкретного тренера. Всегда моя команда играет с другой командой. После стартового вбрасывания тренер имеет не так много контроля над игрой. Хоккеисты борются, создают, забивают, блокируют, в этом красота хоккея – хоккеисты создают игру.

— Вы в команде не первый месяц. Как оцените процесс адаптации под ваши требования?
— Мне нравится подход команды к работе, отношение. Мы добавляем с каждой игрой и в равных составах, и в большинстве, и в меньшинстве. Ребята здорово выкладываются, — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.

