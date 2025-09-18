Боб Хартли высказался о тренерском противостоянии с Игорем Никитиным

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли высказался о тренерском противостоянии с наставником ЦСКА Игорем Никитиным.
— У вас в тренерском противостоянии с Игорем Никитиным было 18 матчей: 13 побед на счету Игоря Валерьевича, всего пять было у вас. Насколько вам приятно обыграть Игоря Никитина?
— Никогда не готовлюсь к играм против конкретного тренера. Всегда моя команда играет с другой командой. После стартового вбрасывания тренер имеет не так много контроля над игрой. Хоккеисты борются, создают, забивают, блокируют, в этом красота хоккея – хоккеисты создают игру.
— Вы в команде не первый месяц. Как оцените процесс адаптации под ваши требования?
— Мне нравится подход команды к работе, отношение. Мы добавляем с каждой игрой и в равных составах, и в большинстве, и в меньшинстве. Ребята здорово выкладываются, — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.
- 18 сентября 2025
-
22:46
-
22:44
-
22:42
-
22:39
-
22:36
-
22:33
-
22:31
-
22:12
-
21:52
-
21:48
-
21:24
-
21:09
-
20:50
-
20:34
-
20:21
-
20:18
-
20:12
-
20:00
-
19:45
-
19:27
-
19:10
-
18:52
-
18:31
-
18:06
-
17:46
-
17:30
-
17:09
-
16:50
-
16:34
-
16:17
-
16:00
-
15:50
-
15:40
-
15:25
-
15:05