Боб Хартли высказался о тренерском противостоянии с Игорем Никитиным

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли высказался о тренерском противостоянии с наставником ЦСКА Игорем Никитиным.

— У вас в тренерском противостоянии с Игорем Никитиным было 18 матчей: 13 побед на счету Игоря Валерьевича, всего пять было у вас. Насколько вам приятно обыграть Игоря Никитина?

— Никогда не готовлюсь к играм против конкретного тренера. Всегда моя команда играет с другой командой. После стартового вбрасывания тренер имеет не так много контроля над игрой. Хоккеисты борются, создают, забивают, блокируют, в этом красота хоккея – хоккеисты создают игру.

— Вы в команде не первый месяц. Как оцените процесс адаптации под ваши требования?

— Мне нравится подход команды к работе, отношение. Мы добавляем с каждой игрой и в равных составах, и в большинстве, и в меньшинстве. Ребята здорово выкладываются, — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.