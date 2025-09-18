Сегодня, 18 сентября, состоялись три матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч игрового дня.

Результаты матчей КХЛ на 18 сентября 2025 года:

«Металлург» — «Барыс» — 5:1;

«Лада» — «Торпедо» — 1:5;

ЦСКА — «Локомотив» — 1:5.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги продлится до 20 марта 2026 года и включит в себя 182 игровых дня и 748 встреч. Команды проведут по 68 матчей. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года. Первый раунд — по стандартной схеме в рамках конференций, а со второго — перекрёстный формат.