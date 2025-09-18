Сегодня, 18 сентября, состоялись шесть матчей OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.
Результаты матчей ВХЛ на 18 сентября 2025 года:
«Торос» — «Молот» — 3:4 ОТ;
«Кристалл» — «Южный Урал» — 0:1;
«Ижсталь» — «Олимпия» — 3:0;
АКМ — «Горняк-УГМК» — 0:1;
«Рязань-ВДВ»— «Челмет» — 3:1;
«Дизель» — «Магнитка» — 2:8.
В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 матча. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.
В прошлом сезоне победителем регулярного чемпионата стал новокузнецкий «Металлург», а Кубок Чемпиона России завоевало «Торпедо-Горький».