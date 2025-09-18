Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Результаты матчей МХЛ на 18 сентября 2025 года

Сегодня, 18 сентября, состоялись шесть матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей МХЛ на 18 сентября 2025 года:

МХК «Молот» — «Тюменский Легион» — 6:1;

«Мамонты Югры» — «Кузнецкие Медведи» — 4:1;

«Реактор» — «Снежные Барсы» — 4:1;

МХК «Динамо» Спб — «Крылья Советов» — 7:2;

«СКА-1946» — МХК «Спартак» МАХ — 4:2;

«Динамо-Шинник»— «Толпар» — 2:3 ОТ.

В текущем сезоне возросло количество игр каждой команды в регулярном чемпионате. Это стало возможно благодаря проведению матчей между соперниками обеих конференций. Регулярный чемпионат МХЛ завершится 22 марта.