Главная Хоккей Новости

«Вашингтон» не представляет себя без него». Уилсон — о возможном уходе Овечкина

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» и вице-капитан команды Том Уилсон высказался о возможном уходе капитана Александра Овечкина из команды по окончании контракта в 2026 году.

«Последний год для Овечкина в НХЛ? Я об этом не думаю. Он будет играть, пока сам захочет, и для него всегда найдётся место. Овечкин — опора «Вашингтона», команда не представляет себя без него, пока он сам не решит иначе. Это капитан, который ведёт команду за собой, и будет делать это до тех пор, пока может», — приводит слова Уилсона пресс‑служба «Вашингтона».

Сезон-2025/2026 «Кэпиталз» начнут игрой с «Бостон Брюинз» 9 октября.

Самый высокооплачиваемый россиянин в НХЛ:

