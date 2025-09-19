Кирилл Капризов высказался о ситуации вокруг его контракта с «Миннесотой»

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов ответил на вопрос о ситуации вокруг его контракта с клубом.

«Вы знаете, что я люблю «Миннесоту», и все это знают. У нас много времени чтобы подписать контракт. Сейчас только 2025 год, и у меня ещё один сезон по текущему соглашению. Я просто хочу играть в хоккей, сосредоточиться, выигрывать матчи, выйти в плей-офф Кубка Стэнли и побеждать там. Сейчас я думаю только об этом. Мой агент общается с Билли и с клубом. Сейчас это не моя работа. Я просто хочу быть сосредоточенным, готовиться к сезону и продолжать играть — вот и всё», — приводит слоа Капризова официальный сайт НХЛ.

Ранее сообщалось, что российский форвард отклонил предложение «Миннесоты» на $ 128 млн за восемь лет (кэпхит — $ 16 млн). 28-летний россиянин может стать неограниченно свободным агентом 1 июля следующего года.