Хоккей

Уилсон — об Овечкине: точно не стану играть в хоккей в 40 лет, а он всё ещё летает по льду

Уилсон — об Овечкине: точно не стану играть в хоккей в 40 лет, а он всё ещё летает по льду
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» и вице-капитан команды Том Уилсон высказался об игре ветерана столичной команды и капитана Александра Овечкина.

«Я точно не стану играть в хоккей в 40 лет (смеётся). Это впечатляет. Мы продолжаем играть, пока можем и пока позволяет тело. Но он [Овечкин] остаётся лучшим: всё ещё летает по льду. Его психологическая уверенность и физические данные поражают. Трудно подобрать слова, чтобы описать то, что он делает — мало кто на такое способен. Он по сути настоящая машина», — приводит слова Уилсона пресс‑служба «Вашингтона».

Ранее Овечкин занял 50-е место в списке лучших игроков НХЛ предстоящего сезона-2025/2026 по версии официального сайта лиги.

В апреле 39-летний россиянин побил рекорд Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ (894), сейчас в активе российского форварда 897 голов.

Главные рекорды Александра Овечкина:

