Хоккей Новости

Александр Овечкин ответил на вопрос о серьёзности полученной травмы на тренировке

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин ответил на вопрос о своей травме, которую он получил во время тренировки. Сообщалось, что россиянин досрочно покинул тренировку из-за травмы нижней части тела.

«Скоро ли вернусь на лёд? Не знаю. Посмотрим завтра», — приводит слова Овечкина Russian Machine Never Breaks.

Ранее главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери заявил, что повреждение, из-за которого Овечкин покинул тренировку, не представляет серьёзной опасности.

В апреле россиянин побил рекорд Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ (894), сейчас в активе Овечкина 897 голов.

