В «Вашингтоне» высказались о возможном продлении контракта с Александром Овечкиным

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Крис Патрик высказался о возможном продлении контракта с российским нападающим клуба, капитаном и лидером столичной команды Александром Овечкиным. Действующее соглашение 40-летнего россиянина с «Кэпиталз» рассчитано до конца сезона-2025/2026.

«Хочу оставить ему пространство для принятия решения, чтобы сезон прошёл так, как он сам хочет. Если он захочет поговорить — поговорим, если нет — решим позже. Каждый раз, когда вижу его игру, я восхищаюсь тем, что ему 40 лет. Это не будет длиться вечно. Наблюдать за этим каждый вечер — удовольствие», — приводит слова Патрика RMNB.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. В 2018 году Александр вместе с командой завоевал единственный в истории клуба Кубок Стэнли. В минувшем сезоне Овечкин стал рекордсменом по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ, побив рекорд Уэйна Гретцки. Сейчас на счету российского форварда 897 шайб в регулярках.

Главные рекорды Александра Овечкина: