40-летний Овечкин высказался об отмене строгого дресс-кода в НХЛ

Нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оценил отмену строгого дресс‑кода в Национальной хоккейной-лиге. По новому коллективному соглашению НХЛ с профсоюзом, игроки больше не обязаны соблюдать дресс‑код при выезде на официальные матчи. Однако положения вступят в силу с сезона‑2026/2027, тогда как для 40‑летнего Овечкина сезон‑2025/2026 может стать последним в североамериканской лиге из-за истечения контракта.

«Забавно, что в моём 21‑м сезоне в НХЛ решили отменить дресс‑код и тесты на коньках. Спасибо. Не знаю, к чему это приведёт и останусь ли из‑за этого ещё на сезон. Посмотрим», — приводит слова Овечкина пресс‑служба «Кэпиталз».

Александр Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. В составе клуба он в 2018 году завоевал единственный в истории франшизы Кубок Стэнли. В прошлом сезоне Овечкин стал рекордсменом по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ, превзойдя достижение Уэйна Гретцки.

Топ-5 снайперов НХЛ сезона-2024/25: