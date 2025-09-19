Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

40-летний Овечкин высказался об отмене строгого дресс-кода в НХЛ

40-летний Овечкин высказался об отмене строгого дресс-кода в НХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оценил отмену строгого дресс‑кода в Национальной хоккейной-лиге. По новому коллективному соглашению НХЛ с профсоюзом, игроки больше не обязаны соблюдать дресс‑код при выезде на официальные матчи. Однако положения вступят в силу с сезона‑2026/2027, тогда как для 40‑летнего Овечкина сезон‑2025/2026 может стать последним в североамериканской лиге из-за истечения контракта.

«Забавно, что в моём 21‑м сезоне в НХЛ решили отменить дресс‑код и тесты на коньках. Спасибо. Не знаю, к чему это приведёт и останусь ли из‑за этого ещё на сезон. Посмотрим», — приводит слова Овечкина пресс‑служба «Кэпиталз».

Александр Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. В составе клуба он в 2018 году завоевал единственный в истории франшизы Кубок Стэнли. В прошлом сезоне Овечкин стал рекордсменом по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ, превзойдя достижение Уэйна Гретцки.

Материалы по теме
В «Вашингтоне» высказались о возможном продлении контракта с Александром Овечкиным

Топ-5 снайперов НХЛ сезона-2024/25:

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android