Овечкин тремя словами охарактеризовал минувшее лето

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин кратко охарактеризовал, как прошло его лето.

«Хорошее, насыщенное, быстрое», — приводит слова Овечкина официальный сайт «Вашингтона».

Ранее сообщалось, что Овечкин получил травму нижней части тела на тренировке. В апреле россиянин побил рекорд Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ (894), сейчас в активе Овечкина 897 голов.

Новый сезон НХЛ стартует в ночь на 8 октября. «Вашингтон» первый матч в чемпионате проведёт дома с «Бостоном» в ночь на 9 октября. Сезон-2025/2026 станет для форварда 21-м в карьере в НХЛ и заключительным по текущему контракту со столичным клубом.