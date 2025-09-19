Скидки
Карлсон — об Овечкине: круто было играть в «Вашингтоне» с лучшим снайпером всех времён

35-летний американский защитник «Вашингтон Кэпиталз» Джон Карлсон высказался о совместном выступлении с 40-летним российским капитаном «столичных» нападающим Александром Овечкиным.

«Это было чертовски круто. Не собираюсь предаваться ностальгии в первый же день сборов… но да, это было действительно круто — играть с одним из величайших игроков в истории и, очевидно, лучшим снайпером всех времён. Понимал это ещё тогда, когда «Вашингтон» задрафтовал меня, и заново осознал в прошлом сезоне. Это сумасшедшие события, о которых можно поразмыслить в свободное время», — приводит слова Карлсона RMNB.

Джон Карлсон, как и Александр Овечкин, всю свою карьеру в НХЛ провёл в «Вашингтоне». Хоккеисты выступают в одной команде с сезона-2009/2010.

В апреле 2025 года Александр Овечкин побил снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру. На счету Гретцки 894 гола, в активе продолжающего карьеру Овечкина по итогам регулярного сезона — 2024/2025 897 шайб.

Видео: Овечкин и Карлсон проверяют ракушки перед матчем

