Евгений Малкин: люблю пиво. Пару бутылок точно могу выпить

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин рассказал, как проводит время после домашних матчей в НХЛ.

«Я люблю пиво. Пару бутылок точно могу выпить. Но это, если мы играем дома, нам нравится немного посидеть в раздевалке. Мы обсуждаем игру, смотрим, может быть, один период, если играет какая-то команда с Запада», — приводит слова Малкина пресс‑служба «Питтсбурга».

Малкин выступает за «Питтсбург» с 2006 года, вместе с клубом он трижды становился обладателем Кубка Стэнли. В прошедшем сезоне россиянин провёл 68 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, в которых забил 16 голов и сделал 34 результативные передачи.

Новый сезон НХЛ стартует 7 октября. В этот день «Питтсбург» на выезде сыграет с «Нью‑Йорк Рейнджерс».