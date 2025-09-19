Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Автомобилист — Спартак. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Спенсер Карбери: «Вашингтон Кэпиталз» — единая команда, а не команда одного звена

Спенсер Карбери: «Вашингтон Кэпиталз» — единая команда, а не команда одного звена
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери высказался о стремлении журналистов перенумеровать тройки нападения «столичных».

«Мы — единая команда, а не команда одного звена. Мы не собираемся полагаться только на нескольких игроков, которые набирают по 100 очков. Мы — команда во всех смыслах этого слова, у нас работают все звенья с первого до четвертого. Я понимаю, что вы стремитесь пронумеровать наши тройки, так и должно быть, но Уилсон и МакМайкл не играют в первом звене, а вы прекрасно знаете, как много они значат для нашей команды и как много работают на льду», — цитирует Карбери RMNB.

40-летний российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин в первый день тренировочного лагеря перед сезоном-2025/2026 тренировался в одном звене с Энтони Бовилье и Диланом Строумом.

Видео: Овечкин и Бекстрём сфотографировались с рекордной шайбой

Материалы по теме
Карлсон — об Овечкине: круто было играть в «Вашингтоне» с лучшим снайпером всех времён
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android