Спенсер Карбери: «Вашингтон Кэпиталз» — единая команда, а не команда одного звена

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери высказался о стремлении журналистов перенумеровать тройки нападения «столичных».

«Мы — единая команда, а не команда одного звена. Мы не собираемся полагаться только на нескольких игроков, которые набирают по 100 очков. Мы — команда во всех смыслах этого слова, у нас работают все звенья с первого до четвертого. Я понимаю, что вы стремитесь пронумеровать наши тройки, так и должно быть, но Уилсон и МакМайкл не играют в первом звене, а вы прекрасно знаете, как много они значат для нашей команды и как много работают на льду», — цитирует Карбери RMNB.

40-летний российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин в первый день тренировочного лагеря перед сезоном-2025/2026 тренировался в одном звене с Энтони Бовилье и Диланом Строумом.

