Капитан «Лос-Анджелеса» Анже Копитар завершит карьеру по окончании сезона

Капитан «Лос-Анджелес Кингз» словенский нападающий Анже Копитар заявил, что предстоящий сезон Национальной хоккейной лиги станет для него последним в карьере.

«После долгих-долгих раздумий я принял решение, что этот сезон станет для меня последним в НХЛ. Безусловно, тяжело было принять это решение. Моя семья заслужила, чтобы муж и отец чаще бывал дома», — приводит слова Копитара пресс-служба «королей».

В минувшем сезоне Копитар стал обладателем приза «Леди Бинг Трофи» — индивидуальной награды, которая ежегодно вручается хоккеисту, показавшему образец честной спортивной борьбы и джентльменского поведения в сочетании с высоким игровым мастерством.

Словенец выступал за «Кингз» с сезона-2006/2007, провёл 1454 матча в регулярных чемпионатах НХЛ и набрал 1278 (440+838) очков. В 2012 и 2014 годах Копитар в составе «Лос-Анджелеса» завоёвывал Кубок Стэнли.