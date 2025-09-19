В «Питтсбурге» высказались относительно будущего Евгения Малкина

Генеральный менеджер и президент «Питтсбург Пингвинз» по хоккейным операциям Кайл Дубас высказался о ситуации с новым контрактом российского форварда Евгения Малкина.

«Он каждый день в отличном настроении. В контрактном плане никаких изменений пока нет. Я разговаривал с ним и его агентом [Джеем Пи Бэрри] летом. Я всегда готов пообщаться, когда есть время. Что касается будущего Малкина, то перерыв на Олимпиаду создаёт возможность для обсуждения этого вопроса. Ожидаю, что он проведёт отличный сезон», — приводит слова Дубаса Daily Faceoff.

Малкин выступает за «Питтсбург» с 2006 года, вместе с клубом он трижды становился обладателем Кубка Стэнли. В прошедшем сезоне россиянин провёл 68 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, в которых забил 16 голов и сделал 34 результативные передачи.