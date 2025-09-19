Сегодня, 19 сентября, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. Всего будет сыграно пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей КХЛ на 19 сентября 2025 года (время московское):

12:15. «Амур» — «Сибирь»;

17:00. «Автомобилист»— «Спартак»;

17:00. «Трактор»— «Нефтехимик»;

19:00. «Ак Барс»— «Салават Юлаев»;

19:00. СКА— «Динамо» Мн.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги продлится до 20 марта 2026 года и включит в себя 182 игровых дня и 748 встреч. Команды проведут по 68 матчей. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года. Первый раунд — по стандартной схеме в рамках конференций, а со второго — перекрёстный формат.