Расписание матчей ВХЛ на 19 сентября 2025 года

Сегодня, 19 сентября, пройдут восемь матчей OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Расписание матчей ВХЛ на 19 сентября 2025 года (время московское):

13:00. «СКА-ВМФ» — «Зауралье»;

15:00. «Металлург» Нк — «Ростов»;

15:00. «Динамо-Алтай» — «Буран»;

15:00. «Сокол» — «Тамбов»;

18:30. «Нефтяник» — «Звезда»;

18:30. «Барс» — «Торпедо-Горький»;

19:00. «Челны» — «Химик»;

19:00. «Динамо» СПб — «Рубин».

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному — в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 матча. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.

