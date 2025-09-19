«Он носит на себе «гору» — нет голов, нет очков, много потерь». Разин — о Толчинском

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин оценил игру нападающего магнитогорского клуба Сергея Толчинского.

— При всей результативности большинства пока заметно, что Сергей Толчинский немного «пробуксовывает». Его нельзя упрекнуть в равнодушии — видно, что он старается, берёт игру на себя, где-то даже переигрывает смены. Но что мешает ему показать привычные голы и тонкие передачи?

— Думаю, тут дело в психологии. Он носит на себе «гору» — нет голов, нет очков, много потерь. Из-за этого он не в своей тарелке. Хочется его поддержать. Усилия есть, желания много, но пока он до конца не понимает принцип нашей игры, — цитирует Разина сайт «Металлурга».