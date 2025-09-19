«Очень гордимся тем, что находимся здесь». А. Протас о тренировках с братом в «Вашингтоне»

Белорусский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Алексей Протас рассказал о совместных тренировках с братом Ильёй в столичном клубе.

«Это просто нечто особенное. Видеть его, видеть друг друга рядом, носить майку «Кэпиталз» и играть в Национальной хоккейной лиге. Мы не воспринимаем это как должное, очень гордимся тем, что находимся здесь и просто наслаждаемся этим временем вместе.

Я стараюсь помогать ему, чем могу. И если он хочет сделать большой шаг в профессиональный хоккей в этом году, я знаю, что для этого нужно, и стараюсь ему помочь. Потому что иногда он, может быть, на тренировках предпочитает не торопиться, а я пытаюсь напомнить ему, что нужно делать это гораздо быстрее, гораздо сложнее. Это необходимо — всё начинается с тренировок, ещё с лета», — цитирует Протаса Russian Machine Never Breaks.