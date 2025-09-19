«Автомобилист» — «Спартак»: во сколько начало матча КХЛ, где смотреть трансляцию
Сегодня, 19 сентября, в Екатеринбурге на стадионе «УГМК-Арена» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Автомобилистом» и московским «Спартаком». Встреча начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
«Автомобилист» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл пять матчей, в которых набрал шест очков и занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Спартак» с пятью баллами после пяти встреч располагается на восьмой строчке Западной конфернеции КХЛ.
