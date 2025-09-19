Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Автомобилист — Спартак. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Автомобилист — Спартак: во сколько начало матча КХЛ, где смотреть трансляцию

«Автомобилист» — «Спартак»: во сколько начало матча КХЛ, где смотреть трансляцию
Комментарии

Сегодня, 19 сентября, в Екатеринбурге на стадионе «УГМК-Арена» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Автомобилистом» и московским «Спартаком». Встреча начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 сентября 2025, пятница. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Не начался
Спартак
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Матч «Автомобилист» — «Спартак» 19 сентября можно посмотреть в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».

«Автомобилист» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл пять матчей, в которых набрал шест очков и занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Спартак» с пятью баллами после пяти встреч располагается на восьмой строчке Западной конфернеции КХЛ.

Календарь КХЛ
Таблица КХЛ
Материалы по теме
Евгений Артюхин назвал слабый аспект игры «Автомобилиста»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android