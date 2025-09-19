Скидки
Капитана ХК ЦСКА Никиту Нестерова внесли в базу «Миротворца»

Олимпийский чемпион в составе сборной России, капитан ЦСКА Никита Нестеров внесён в базу данных украинского ресурса «Миротворец». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материал.

Нестерову 32 года, он выступает за ЦСКА с 2021 года, ранее он был игроком армейцев с 2017 по 2020 год. В составе команды защитник стал трёхкратным обладателем Кубка Гагарина. Также Нестеров выступал за челябинский «Трактор», клубы Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг», «Монреаль Канадиенс» и «Калгари Флэймз». Вместе со сборной России хоккеист стал олимпийским чемпионом 2018 года и серебряным призёром Игр 2022 года.

