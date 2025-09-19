«Амур» — «Сибирь»: онлайн-трансляция матча КХЛ 2025-2026 начнётся в 12:15 мск

Сегодня, 19 сентября, в Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Амуром» и новосибирской «Сибирью». Встреча начнётся в 12:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Напомним, это вторая встреча команд за последние два дня. 17 сентября сильнее оказались хоккеисты новосибирской команды, победив по буллитам со счётом 4:3. «Амур» с шестью баллами в активе занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Сибирь» располагается на девятой строчке в таблице Востока, набрав четыре очка.