Автомобилист — Спартак. Прямая трансляция
17:00 Мск
Амур — Сибирь: онлайн-трансляция матча КХЛ 2025-2026 начнётся в 12:15 мск

Комментарии

Сегодня, 19 сентября, в Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Амуром» и новосибирской «Сибирью». Встреча начнётся в 12:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 сентября 2025, пятница. 12:15 МСК
Амур
Хабаровск
Не начался
Сибирь
Новосибирская область
Напомним, это вторая встреча команд за последние два дня. 17 сентября сильнее оказались хоккеисты новосибирской команды, победив по буллитам со счётом 4:3. «Амур» с шестью баллами в активе занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Сибирь» располагается на девятой строчке в таблице Востока, набрав четыре очка.

Календарь КХЛ
Таблица КХЛ
Материалы по теме
«Вы меня тут прессингуете, но счёт 3:3». Тренер «Амура» Гальченюк — об игре с «Сибирью»
Новости. Хоккей
