Призёр ОИ рассказал, почему молодым россиянам станет сложнее пробиваться в НХЛ

Призёр ОИ рассказал, почему молодым россиянам станет сложнее пробиваться в НХЛ
Бронзовый призёр Олимпийских игр Сергей Самсонов считает, что уменьшение предсезонных матчей в НХЛ может стать проблемой для молодых российских хоккеистов.

«Понятно, что в тренировочных лагерях ребятам дадут время для адаптации, но мне кажется, зачастую заработать место в составе им сразу непросто. Большой проблемой в ближайшем будущем может быть то, что работа тренировочных лагерей становится всё короче и короче. И понять тренерам, насколько готов игрок, если ты его никогда не видел и не тренировал, будет очень тяжело. В следующем году, когда будет действовать новое коллективное соглашение между лигой и профсоюзом игроков, в регулярном сезоне для каждой команды вместо 82 матчей будет 84, и, соответственно, будет меньше предсезонных матчей», — цитирует Самсонова ТАСС.

