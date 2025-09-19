Отстранённые за допинг Морозов и Каменев проводят совместные тренировки

Отстранённые за допинг нападающие «Спартака» Иван Морозов и ЦСКА Владислав Каменев проводят совместные тренировки. Об этом стало известно из видео в телеграм-канале форварда Антона Бурдасова.

Морозов был отстранён 16 сентября 2025 года. В нынешнем сезоне нападающий записал на свой счёт 5 (1+4) очков. 25-летний Морозов выступает за «Спартак» с 2024 года.

Напомним, о положительной допинг-пробе Каменева стало известно 15 марта 2025 года. Владислав Каменев выступает за ЦСКА с 2021 года. В нынешнем сезоне 28-летний форвард провёл 63 матча, в которых забросил 10 шайб и отдал 16 результативных передач.