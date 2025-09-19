Скидки
В Татарстане завершили поиски известного фаната «Ак Барса»

В Татарстане завершили поиски известного фаната «Ак Барса»
На реке Волге в районе поселка Октябрьский Зеленодольского района Татарстана завершили поиски 46-летнего мужчины — известного болельщика казанского хоккейного клуба «Ак Барс», врача-стоматолога Антона Агафонова. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ. Он пропал 12 сентября после крушения катера.

‎«На реке Волга в районе поселка Октябрьский Зеленодольского района завершены работы по водолазному поиску тела мужчины 1979 г.р., утонувшего 12 сентября в результате опрокидывания и затопления катера. Тело погибшего не обнаружено. Общая площадь поисков составила более 160 гектар», — сказано в сообщении МЧС.

Известный фанат «Ак Барса» пропал без вести, спасая из воды беременную женщину
