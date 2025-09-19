Скидки
Автомобилист — Спартак. Прямая трансляция
17:00 Мск
Евгений Кузнецов прокомментирует ближайший матч «Трактора»

Нападающий Евгений Кузнецов на челябинском телеканале ОТВ прокомментирует ближайший матч «Трактора» с «Нефтехимиком». Об этом сообщает пресс-служба команды. Встреча состоится сегодня, 19 сентября, и начнётся в 17:00 мск.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 сентября 2025, пятница. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Не начался
Нефтехимик
Нижнекамск
Фото: ХК «Трактор»

«Трактор» в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл шесть матчей, где набрал восемь очков. Челябинская команда занимает третье место в таблице Востока.

В минувшем сезоне 33-летний нападающий выступал за СКА. В прошлом регулярном сезоне КХЛ Кузнецов провёл лишь 39 матчей из-за различных травм и набрал 37 (12+25) очков. Напомним, Евгений выступал в НХЛ за «Вашингтон Кэпиталз» с 2014 по 2024 год и стал в его составе обладателем Кубка Стэнли.

