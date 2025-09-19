«Автомобилист» — «Спартак»: онлайн-трансляция матча КХЛ 2025-2026 начнётся в 17:00 мск

Сегодня, 19 сентября, в Екатеринбурге на стадионе «УГМК-Арена» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Автомобилистом» и московским «Спартаком». Встреча начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 19 сентября 2025, пятница. 17:00 МСК Автомобилист Екатеринбург Не начался Спартак Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

«Автомобилист» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл пять матчей, в которых набрал шесть очков и занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Спартак» с пятью очками после пяти встреч располагается на восьмой строчке Западной конференции КХЛ.