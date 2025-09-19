Скидки
«Ак Барс» анонсировал «зелёное дерби» с «Салаватом» роликом с дерущимися клоунами

«Ак Барс» анонсировал игру с «Салаватом Юлаевым» роликом с дерущимися клоунами. Команды сыграют сегодня 19 сентября. Игра в Казани начнётся в 19:00 мск.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 сентября 2025, пятница. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
Салават Юлаев
Уфа
«Ак Барс» занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги с тремя очками и одной победой в основное время в пяти матчах сезона. «Салават Юлаев» идёт на 11-м месте в таблице Востока с тремя очками и одной победой в овертайме после пяти игр.

Отметим, что ранее нападающий и экс-капитан «Ак Барса» Дмитрий Яшкин обратился к болельщикам казанского клуба на фоне неудачных результатов команде на старте сезона.

