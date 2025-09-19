Олимпийский чемпион рассказал о проблемах «Ак Барса» в нынешнем сезоне

Олимпийский чемпион, чемпион мира, участник тренерского совета ФХР Сергей Светлов высказался о проблемах «Ак Барса» на старте нового сезона.

«Ситуация в «Ладе», как ни странно, чем-то напоминает ситуацию в одном из грандов КХЛ — «Ак Барсе». Те же самые проблемы в домашних матчах, тот же академичный и излишне осторожный хоккей.

Между тем состав у Казани — один из лучших на Востоке КХЛ, особенно группа атаки. Яшкин, Барабанов, Денисенко, Сафонов, Галимов, Пустозеров, Фисенко — список можно продолжать. Мало у кого в КХЛ есть такой разносторонний костяк именно из российских форвардов. Плюс группа легионеров и качественные вратари — Билялов и Бердин. Тот же Бердин у нас в «Сочи» мог парировать по 40 бросков за матч и вести команду за собой.

На мой взгляд, с таким составом «Ак Барс» на своей площадке должен диктовать волю любому сопернику. А тут в домашней серии получаем два раза по 3:6 с «Автомобилистом» и c «Магниткой», плюс безликие 1:2 с «Нефтехимиком». Не узнал «Ак Барс»!

Шанс реабилитироваться за татарстанское дерби Казань получит в «зелёном дерби». Будет большим сюрпризом, если в такой ситуации «Ак Барс» не сыграет агрессивно с обескровленным «Салаватом». На данном этапе потенциал у этих клубов немного разный», — цитирует Светлова Russia-Hockey.