Фетисов высказался о включении капитана ЦСКА Нестерова в базу «Миротворца»

Двукратный олимпийский чемпион, трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов прокомментировал включении капитана ЦСКА Никиты Нестерова в базу «Миротворца».

«Его включили, может, потому что он капитан ЦСКА. Это какое-то безумие уже идёт», — приводит слова Фетисова ТАСС.

Нестерову 32 года, он выступает за ЦСКА с 2021 года, ранее он был игроком армейцев с 2017 по 2020 год. В составе команды защитник стал трёхкратным обладателем Кубка Гагарина. Также Нестеров выступал за челябинский «Трактор», клубы Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг», «Монреаль Канадиенс» и «Калгари Флэймз». Вместе со сборной России хоккеист стал олимпийским чемпионом 2018 года и серебряным призёром Игр 2022 года.