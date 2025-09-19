Скидки
Ак Барс — Салават Юлаев: онлайн-трансляция матча КХЛ 2025-2026 начнётся в 19:00 мск

«Ак Барс» — «Салават Юлаев»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 19:00 мск
Комментарии

Сегодня, 19 сентября, в Казани на стадионе «Татнефть-Арена» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Ак Барсом» и уфимским «Салаватом Юлаевым». Игра начнётся в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 сентября 2025, пятница. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
Салават Юлаев
Уфа
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Ак Барс» занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги с тремя очками и одной победой в основное время в пяти матчах сезона. «Салават Юлаев» идёт на 11-м месте в таблице Востока с тремя очками и одной победой в овертайме после пяти игр.

Календарь КХЛ
Таблица КХЛ

Ранее «Ак Барс» анонсировал игру с «Салаватом Юлаевым» роликом с дерущимися клоунами.

