«Ак Барс» — «Салават Юлаев»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 19:00 мск

Сегодня, 19 сентября, в Казани на стадионе «Татнефть-Арена» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Ак Барсом» и уфимским «Салаватом Юлаевым». Игра начнётся в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Ак Барс» занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги с тремя очками и одной победой в основное время в пяти матчах сезона. «Салават Юлаев» идёт на 11-м месте в таблице Востока с тремя очками и одной победой в овертайме после пяти игр.

Ранее «Ак Барс» анонсировал игру с «Салаватом Юлаевым» роликом с дерущимися клоунами.