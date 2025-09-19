Алексей Марченко поделился ожиданиями от «зелёного дерби» с «Салаватом Юлаевым»

Капитан «Ак Барса» Алексей Марченко высказался о предстоящем первом «зелёном дерби» с «Салаватом Юлаевым», которое состоится 19 сентября. Начало игры в «Татнефть Арене» — в 19:00 мск.

— Билеты на «зелёное дерби» раскуплены, насколько атмосфера сегодня может стать определяющей?

— Поддержка болельщиков всегда важна. Сейчас у команды не самый простой отрезок, но мы стремимся сделать всё, чтобы порадовать болельщиков. Вечером выйдем играть только на победу.

— На что следует обратить особое внимание, чтобы набрать два очка?

— Нужно сконцентрироваться на своей зоне, обороне. Чётко сыграть в своей зоне, а моменты в атаке придут. У нас мастеровитые нападающие, они смогут их завершить, — цитирует Марченко сайт «Ак Барса».