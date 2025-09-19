Скидки
Автомобилист — Спартак. Прямая трансляция
17:00 Мск
Алексей Марченко поделился ожиданиями от «зелёного дерби» с «Салаватом Юлаевым»

Капитан «Ак Барса» Алексей Марченко высказался о предстоящем первом «зелёном дерби» с «Салаватом Юлаевым», которое состоится 19 сентября. Начало игры в «Татнефть Арене» — в 19:00 мск.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 сентября 2025, пятница. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
Салават Юлаев
Уфа
— Билеты на «зелёное дерби» раскуплены, насколько атмосфера сегодня может стать определяющей?
— Поддержка болельщиков всегда важна. Сейчас у команды не самый простой отрезок, но мы стремимся сделать всё, чтобы порадовать болельщиков. Вечером выйдем играть только на победу.

— На что следует обратить особое внимание, чтобы набрать два очка?
— Нужно сконцентрироваться на своей зоне, обороне. Чётко сыграть в своей зоне, а моменты в атаке придут. У нас мастеровитые нападающие, они смогут их завершить, — цитирует Марченко сайт «Ак Барса».

