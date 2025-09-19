Егор Чинахов высказался о нынешних взаимоотношениях с тренером «Коламбуса»

Российский нападающий Егор Чинахов высказался о взаимоотношениях с главным тренером «Коламбус Блю Джекетс» Дином Эвасоном. Ранее хоккеист отмечал, что был бы рад обмену из клуба.

— Дин рассказал нам, что вы встретились и поговорили. Твоё отношение к этой ситуации стало лучше? Чувствуешь ли ты, что здесь у тебя будет шанс стать тем игроком, которым ты хочешь быть?

— Да, конечно. Мы общаемся и понимаем друг друга. Я просто хочу показать на льду, на что способен, — приводит слова Чинахова журналистка Келлианн Ститтс на своей странице в социальной сети Х.

24-летний Чинахов был выбран «Коламбусом» в первом раунде драфта НХЛ 2020 года под общим 21-м номером. В прошлом сезоне он получил несколько травм, из-за чего он провёл всего 30 матчей, в которых записал на свой счёт семь голов и восемь результативных передач.