Нападающий «Спартака» Тодд: мне без разницы, кому там Спронг посылает поцелуи

Нападающий московского «Спартака» Нэйтан Тодд прокомментировал игру хоккеиста ЦСКА Даниэля Спронга, который оформил хет-трик в дерби (5:6).

«У Спронга отличный бросок. Когда мы удалялись с ЦСКА, то давали им шансы. Он опасный игрок. Я даже не видел, какие он посылал там поцелуи и кому. Для меня это не имеет значения, мне без разницы. Главное — мы выиграли матч», — приводит слова Тодда «Советский спорт».

«Спартак» с пятью очками после пяти встреч располагается на восьмой строчке Западной конференции КХЛ. В следующей игре красно-белые встретятся с «Автомобилистом» в Екатеринбурге. Матч начнётся сегодня, 19 сентября, в 17:00 мск.