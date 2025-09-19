Скидки
Все новости
Автомобилист — Спартак. Прямая трансляция
17:00 Мск
Хоккей Новости

Нападающий «Спартака» Тодд: мне без разницы, кому там Спронг посылает поцелуи

Нападающий московского «Спартака» Нэйтан Тодд прокомментировал игру хоккеиста ЦСКА Даниэля Спронга, который оформил хет-трик в дерби (5:6).

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 сентября 2025, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
5 : 6
Б
Спартак
Москва
0:1 Орлов (Коростелёв, Ружичка) – 02:30 (5x3)     1:1 Гурьянов (Долженков, Мингачёв) – 05:08 (5x5)     2:1 Спронг – 21:03 (5x4)     3:1 Спронг (Бучельников, Гарднер) – 22:08 (5x5)     4:1 Карнаухов (Саморуков, Уильямс) – 26:15 (3x4)     4:2 Коростелёв (Орлов, Порядин) – 27:07 (4x4)     5:2 Спронг (Коваленко, Зернов) – 32:52 (5x4)     5:3 Коростелёв (Ружичка, Рубцов) – 36:07 (5x5)     5:4 Кин (Тодд, Мальцев) – 38:34 (5x4)     5:5 Кин (Ружичка, Рубцов) – 57:59 (5x5)     5:6 Тодд – 65:00    

«У Спронга отличный бросок. Когда мы удалялись с ЦСКА, то давали им шансы. Он опасный игрок. Я даже не видел, какие он посылал там поцелуи и кому. Для меня это не имеет значения, мне без разницы. Главное — мы выиграли матч», — приводит слова Тодда «Советский спорт».

«Спартак» с пятью очками после пяти встреч располагается на восьмой строчке Западной конференции КХЛ. В следующей игре красно-белые встретятся с «Автомобилистом» в Екатеринбурге. Матч начнётся сегодня, 19 сентября, в 17:00 мск.

«Никакого кризиса у «Спартака» нет». Борис Михайлов оценил результат столичного дерби
