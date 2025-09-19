Скидки
Амур — Сибирь, результат матча 19 сентября 2025 года, счет 0:1, КХЛ 2025/2026

«Сибирь» всухую победила «Амур» в Хабаровске
Комментарии

В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Амуром» и новосибирской «Сибирью». Победу во встрече одержали гости со счётом 1:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 сентября 2025, пятница. 12:15 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
0 : 1
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Сошников (Аланов, Приски) – 40:21 (5x5)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Первые два периода команды обошлись без заброшенных шайб. На 21-й секунде третьего периода Никита Сошников вывел сибиряков вперёд. Это шайба осталась единственной во встрече.

Напомним, это вторая игра команд за последние два дня. 17 сентября сильнее оказались хоккеисты новосибирской команды, победив по буллитам со счётом 4:3.

В следующем матче «Амур» сыграет с московским «Динамо». Новосибирская команда примет на своём льду череповецкую «Северсталь».

