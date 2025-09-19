«Пусть играет там, где ему комфортно». Трёхкратный чемпион мира — о будущем Овечкина

Трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко высказался о будущем российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

— Всё от Саши зависит. От его желания, чего он дальше хочет, а также от здоровья. Так что тут всё правильно он сам говорит. О чём сейчас говорить? Ещё даже сезон не начался. Есть ли у него мысли по поводу того, оставаться ли там, продлевать контракт или возвращаться… Можно только гадать на кофейной гуще. Всё от него зависит. Главное тут — здоровье. Если оно позволяет, будет играть.

— Вам бы хотелось, чтобы он через год вернулся в КХЛ, или это необязательный момент?

— Это абсолютно непринципиально. Пусть играет там, где ему комфортно. Конечно, если мы говорим об имидже, если такая фигура приедет в нашу лигу, то для КХЛ это будет большим плюсом, — цитирует Терещенко «Матч ТВ».