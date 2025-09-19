Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Автомобилист — Спартак. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Пусть играет там, где ему комфортно». Трёхкратный чемпион мира — о будущем Овечкина

«Пусть играет там, где ему комфортно». Трёхкратный чемпион мира — о будущем Овечкина
Аудио-версия:
Комментарии

Трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко высказался о будущем российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

— Всё от Саши зависит. От его желания, чего он дальше хочет, а также от здоровья. Так что тут всё правильно он сам говорит. О чём сейчас говорить? Ещё даже сезон не начался. Есть ли у него мысли по поводу того, оставаться ли там, продлевать контракт или возвращаться… Можно только гадать на кофейной гуще. Всё от него зависит. Главное тут — здоровье. Если оно позволяет, будет играть.

— Вам бы хотелось, чтобы он через год вернулся в КХЛ, или это необязательный момент?
— Это абсолютно непринципиально. Пусть играет там, где ему комфортно. Конечно, если мы говорим об имидже, если такая фигура приедет в нашу лигу, то для КХЛ это будет большим плюсом, — цитирует Терещенко «Матч ТВ».

Материалы по теме
Овечкин получил травму на первой же тренировке. Насколько всё серьёзно?
Овечкин получил травму на первой же тренировке. Насколько всё серьёзно?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android