«Лада» расторгла контракт с главным тренером Борисом Мироновым

Хоккейный клуб «Лада» расторг контракт по соглашению сторон с главным тренером Борисом Мироновым. Об этом сообщает пресс-служба тольяттинского клуба. Это первая тренерская отставка в новом сезоне КХЛ.

«Причина смены главного тренера только одна — это нынешний результат, который не устраивает никого. Поэтому было принято такое решение. Благодарим Бориса Олеговича за проделанную работу, но хоккейный бизнес таков, что все мы зависим от результата», — заявил генеральный директор «Лады» Александр Харламов.

Тольяттинский клуб в сезоне-2025/2026 Континентальной хоккейной лиги провёл пять матчей, в которых набрал два очка. В следующей игре «Лада» встретится со СКА 21 сентября.

