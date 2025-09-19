Вадим Епанчинцев оценил сухую победу «Сибири» над «Амуром»

Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев прокомментировал сухую победу над «Амуром» (1:0).

«Тяжёлый матч для нас, много внимания уделили обороне. Долго просыпались, получали ненужные удаления, а в каких-то моментах соперник вынуждал нарушать правила. Достаточно большинства было у «Амура», но здорово сыграла наша бригада меньшинства. Нашли моментик, забили гол, выстояли в концовке, когда было сложно, ну и здорово сыграл Антон Красоткин, «на ноль». Хорошая командная победа», — цитирует Епанчинцева сайт «Сибири».

В следующем матче «Амур» сыграет с московским «Динамо». Новосибирская команда примет на своём льду череповецкую «Северсталь».