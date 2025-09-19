Скидки
Павел Десятков назначен на должность главного тренера «Лады»

Специалист Павел Десятков назначен на должность главного тренера хоккейного клуба «Лада», сообщает пресс-служба тольяттинского клуба.

На уровне ВХЛ возглавлял ЦСК ВВС, «Рязань, «Молот-Прикамье» и «Сокол». В мае 2024 году был назначен на пост главного тренера «Витязя».

«Назначение Павла Николаевича – совместное решение. Это не единоличный выбор генерального директора или спортивного директора, а коллективная работа, где всё анализируется и просматривается. Поэтому мы посчитали, что Павел Николаевич подойдёт нашему клубу. Знаю его давно и хорошо, он местный воспитанник – это будет дополнительной мотивацией. Надеемся, что он исправит ситуацию в родной команде.

Задача выйти в плей-офф не меняется, сезон только начался – сейчас очень многие буксуют на старте, и мы в том числе. Верим, что ситуация поправима, ведь играть ещё более 60 игр. Контракт подписан до конца сезона-2025/2026», — заявил генеральный директор ХК «Лада» Александр Харламов.

«Лада» расторгла контракт с главным тренером Борисом Мироновым
