Автомобилист — Спартак. Прямая трансляция
17:00 Мск
Евгений Кузнецов не прокомментирует матч «Трактора» и «Нефтехимика»

Нападающий Евгений Кузнецов на челябинском телеканале «ОТВ» не будет комментировать ближайший матч «Трактора» с «Нефтехимиком». Встреча состоится сегодня, 19 сентября, и начнётся в 17:00 мск.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 сентября 2025, пятница. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Не начался
Нефтехимик
Нижнекамск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Отбой, Кузи не будет. Возможно, он будет комментировать СКА — «Динамо» Минск, мы не знаем», — сообщила пресс-служба «Трактора».

«Трактор» в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл шесть матчей, где набрал восемь очков. Челябинская команда занимает третье место в таблице Восточной конференции.

В минувшем сезоне 33-летний нападающий выступал за СКА. В прошлом регулярном сезоне КХЛ Кузнецов провёл лишь 39 матчей из-за различных травм и набрал 37 (12+25) очков. Напомним, Евгений выступал в НХЛ за «Вашингтон Кэпиталз» с 2014 по 2024 год и стал в его составе обладателем Кубка Стэнли.

