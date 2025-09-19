Скидки
Трёхкратный чемпион мира высказался о контракте Капризова с «Миннесотой»

Трёхкратный чемпион мира высказался о контракте Капризова с «Миннесотой»
Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко высказался о будущем российского нападающего Кирилла Капризова в «Миннесоте Уайлд». Ранее появилась информация, что форвард отклонил предложение клуба на $ 128 млн за восемь лет. Действующее соглашение игрока с кэпхитом $ 9 млн рассчитано до конца июня 2026 года.

«Сложно комментировать, поскольку решающее значение имеет то, что хочет сам Кирилл. Контракт, деньги — это здорово, но есть ещё и спортивная составляющая. Судя по всему, Кирилл хочет понять, что будет с командой в обозримой перспективе, реально ли с ней выиграть трофеи. $ 128 млн за восемь лет? Раз клуб предлагает такие суммы, значит, они отражают уровень Капризова. Да и в целом подобные контракты подтверждают мастерство российских хоккеистов и отношение к ним в НХЛ», — приводит слова Терещенко «ВсеПроСпорт».

