Александр Овечкин пропустит ближайшую тренировку «Вашингтона» из-за травмы

Аудио-версия:
Комментарии

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не выйдет сегодня на лёд из-за травмы нижней части тела. Об этом сообщает журналистка Кэти Адлер в социальной сети Х со ссылкой на источники в клубе.

В четверг, 18 сентября, форвард покинул тренировку столичного клуба из-за повреждения. Тогда же появилась информация, что хоккеист отправился на обследование в связи с травмой нижней части тела.

В апреле Александр побил рекорд Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ (894), сейчас в активе Овечкина 897 голов.

Напомним, сезон-2025/2026 станет для россиянина 21-м в карьере в НХЛ и заключительным по текущему контракту с «Вашингтоном». В 2018 году «Кэпиталз» с Овечкиным в составе завоевали единственный в клубной истории Кубок Стэнли.

