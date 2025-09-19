Скидки
Автомобилист — Спартак. Прямая трансляция
17:00 Мск
Петтерссон поделился эмоциями после первого дня тренировочного лагеря «Ванкувера»

Петтерссон поделился эмоциями после первого дня тренировочного лагеря «Ванкувера»
Нападающий «Ванкувер Кэнакс» Элиас Петтерссон заявил, что после неудачного сезона сможет стать тем лидером, которым он может быть. Сезон-2024/2025 стал для шведского хоккеиста первым в «Ванкувере» по восьмилетнему контракту с кэпхитом $ 11,6 млн.

«Конечно, я недоволен тем, как прошёл предыдущий сезон. Это уже в прошлом. Просто хочу прийти в себя и стать тем лидером, которым я могу быть. Всё, что я могу сейчас сделать, — это сосредоточиться на сегодняшнем дне.

Рад снова начать тренировки и доволен тем, где сейчас нахожусь. Определённо чувствую себя сильнее. Удар стал немного сложнее. В целом чувствую себя сильнее и лучше», — приводит слова Петтерссона The Hockey News.

В минувшем сезоне 26-летний форвард набрал 45 (15+30) очков в 64 матчах регулярного чемпионата НХЛ при показателе полезности «-10».

