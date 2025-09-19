Петтерссон поделился эмоциями после первого дня тренировочного лагеря «Ванкувера»

Нападающий «Ванкувер Кэнакс» Элиас Петтерссон заявил, что после неудачного сезона сможет стать тем лидером, которым он может быть. Сезон-2024/2025 стал для шведского хоккеиста первым в «Ванкувере» по восьмилетнему контракту с кэпхитом $ 11,6 млн.

«Конечно, я недоволен тем, как прошёл предыдущий сезон. Это уже в прошлом. Просто хочу прийти в себя и стать тем лидером, которым я могу быть. Всё, что я могу сейчас сделать, — это сосредоточиться на сегодняшнем дне.

Рад снова начать тренировки и доволен тем, где сейчас нахожусь. Определённо чувствую себя сильнее. Удар стал немного сложнее. В целом чувствую себя сильнее и лучше», — приводит слова Петтерссона The Hockey News.

В минувшем сезоне 26-летний форвард набрал 45 (15+30) очков в 64 матчах регулярного чемпионата НХЛ при показателе полезности «-10».