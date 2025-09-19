Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Автомобилист — Спартак. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Плющев — о СКА при Ларионове: затрудняюсь найти три отличия от «Торпедо»

Плющев — о СКА при Ларионове: затрудняюсь найти три отличия от «Торпедо»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался об игре СКА при тренере Игоре Ларионове. Специалист возглавил армейцев в межсезонье.

– То, что сейчас в СКА строит Ларионов, похоже на нижегородское «Торпедо»? Или в чём-то есть отличия?
– Могу сказать, что любой тренер, тем более уже в немолодом возрасте, редко отказывается от каких-то своих предпочтений, моделей, которые принял раньше на вооружение. Поэтому затрудняюсь найти три отличия «Торпедо» от СКА. Единственное – подбор игроков немножко другой. Интересно, что само «Торпедо» сейчас показывает другой хоккей, — приводит слова Плющева «Спорт уик-энд».

СКА после четырёх матчей на старте сезона Континентальной хоккейной лиги имеет в активе пять очков и занимает четвёртое место в таблице Западной конференции.

Материалы по теме
Капитан СКА Плотников: Ларионов сразу дал понять — он хочет, чтобы мы были как одна семья
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android