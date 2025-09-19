Плющев — о СКА при Ларионове: затрудняюсь найти три отличия от «Торпедо»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался об игре СКА при тренере Игоре Ларионове. Специалист возглавил армейцев в межсезонье.

– То, что сейчас в СКА строит Ларионов, похоже на нижегородское «Торпедо»? Или в чём-то есть отличия?

– Могу сказать, что любой тренер, тем более уже в немолодом возрасте, редко отказывается от каких-то своих предпочтений, моделей, которые принял раньше на вооружение. Поэтому затрудняюсь найти три отличия «Торпедо» от СКА. Единственное – подбор игроков немножко другой. Интересно, что само «Торпедо» сейчас показывает другой хоккей, — приводит слова Плющева «Спорт уик-энд».

СКА после четырёх матчей на старте сезона Континентальной хоккейной лиги имеет в активе пять очков и занимает четвёртое место в таблице Западной конференции.